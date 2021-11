Milan Porto: il precedente per eccellenza che tutti ricordano

Milan Porto: i rossoneri affrontano i lusitani in un match davvero delicato. C’è un precedente d’eccellenza che i tifosi ricordano. La gara

Milan Porto in realtà non rievoca ricordi particolarmente importanti, almeno, non in Champions League. Tuttavia, c’è un precedente che tutti i tifosi rossoneri ricorderanno sicuramente con molto piacere.

Era il 29 agosto 2003, in quel di Montecarlo. Supercoppa europea: il Milan fresco campione d’Europa, affronta il Porto di José Mourinho, detentore della Coppa Uefa e prossimo vincitore della Champions League. Vittoria milanista, per 1-0 grazie alla rete del solito Andrij Shevchenko.