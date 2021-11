Milan Porto: Corona a San Siro, i rossoneri ci pensano ancora?

Milan Porto: Corona arriva a San Siro, quello che poteva diventare il suo stadio nella scorsa sessione di mercato. I rossoneri lo osservano

Milan Porto porta con sé anche il retroscena di quest’estate relativo a Jesus Corona. Il messicano stasera esordirà a San Siro per affrontare i rossoneri da avversario, conscio però di essere stato vicino al diavolo nella scorsa sessione di mercato.

Ma il Milan pensa ancora a lui? Il messicano è un esterno destro di attacco, ma che viene spesso utilizzata anche come mezzala. Insomma, i rossoneri da quella parte avrebbero solo Saelemaekers e Florenzi, oltre a Samu Castillejo. Numericamente coperti, ma il romano è ancora infortunato e non ha convinto nelle sue uscite, mentre lo spagnolo sa bene di essere una riserva.

Al momento non sembra esserci più nulla tra le parti, ma non è da escludere che oggi pomeriggio una nuova chiacchierata tra i club potrebbe riaccendere la miccia per Jesus Corona.