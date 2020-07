Milan: Plizzari prolunga il suo prestito al Livorno fino al 31 agosto

Il giovane portiere classe 2000 rimarrà in prestito al Livorno fino al termine della stagione; trovato l’accordo tra le società

Alessandro Plizzari continuerà la stagione difendendo la porta del Livorno fino al 31 agosto; è stato trovato l’accordo tra il Milan proprietaria del cartellino e la società del presidente Spinelli, come ha dichiarato lo stesso a Il Corriere dello Sport.

Risolta nel migliore dei modi anche questa situazione, così come già fatto per i prestiti in entrata, con dunque Plizzari che rimarrà a Livorno fino al termine del campionato di Serie B per poi fare il suo ritorno a Milanello nella prossima stagione.