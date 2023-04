Milan, Pioli lancia la sfida: ecco gli obiettivi in campionato. Lecce è archiviato, ora testa alla Roma, che sarà uno scontro diretto

Lecce è la squadra del destino di Pioli. Nella giornata di ieri, il tecnico rossonero ha celebrato la vittoria numero 100 sulla panchina rossonera. Lui che contro il Lecce aveva fatto il suo debutto come allenatore del Milan, tre anni e mezzo fa. Nel mezzo, uno scudetto e un sogno Champions, ma soprattutto la qualificazione alla prossima competizione europea.

Contro il Lecce, Pioli ha ottenuto il segnale che voleva: testa al campionato. Tre punti fondamentali che rimettono il Milan quarto, in attesa di sapere cosa fa la Roma. Contro i giallorossi ci sarà la prossima sfida di campionato. uno scontro diretto per il quarto posto, che i rossoneri non vogliono fallire. Poi testa alla Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.