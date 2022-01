Milan, Pioli può sorridere alla ripartenza: nessuno come lui

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan è una delle squadre che, alla ripartenza del campionato, si presenta nelle condizioni migliori

Alle porte della ripartenza del campionato di Serie A, una panoramica sullo stato di forma con cui le squadre affrontano questa fase. Tra queste, il Milan che domani affronta la Roma.

In questo senso, a fare il bilancio è la Gazzetta dello Sport: «Il virus ha fermato il portiere di scorta, Tatarusanu, la ferita lasciata da Kjaer al centro della difesa dovrà essere cicatrizzata dal mercato, ma alla ripresa del campionato Stefano Pioli vede solo il bicchiere mezzo pieno, perché non gli capitava da parecchio tempo di poter contare sulla corsa di Calabria e di poter scegliere tra Leao e Rebic per accendere le polveri di Ibrahimovic. Lo stesso Zlatan, superato il recente problema al ginocchio, si ributta in battaglia con il solito impeto da capobranco, ma anche con l’orgoglio di chi vuole meritarsi il rinnovo a suon di gol, senza doverlo chiedere. Tra le prime cinque non c’è squadra che possa programmare un incremento della qualità di

gioco grazie al recupero degli infortunati più del Milan.».