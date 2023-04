Milan, Pioli e la cultura della vittoria: i numeri e non solo. Il tecnico rossonero si iscrive nella storia rossonera e sogna la Champions

Sulla panchina rossonera, Stefano Pioli ha fatto 100 vittorie. Un traguardo importante e una statistica che lo immortala tra i grandi della storia del Milan. Ha vinto il 56% delle 179 partite giocate, come Ancelotti e meglio di altri grandi: Capello, Rocco e Sacchi.

Non solo numeri, ma partite che rimangono: la sfida con il Rio Ave decisa ai rigori è considerata la pietra miliare del sua esperienza rossonera. Il 3-0 a Torino contro la Juventus, il 2-0 a Bergamo per la qualificazione Champions; il derby di Giroud per lo scudetto, così come la vittoria con il Sassuolo. Per Pioli, però, non è ancora finita: i sogni ci sono. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.