Milan, Pioli fa 100: gli obiettivi del tecnico e il sogno Champions… Pioli vuole la vittoria n. 101 a Roma, necessaria per la classifica

Pioli ha fatto 100. Con la vittoria del Milan contro il Lecce, il tecnico rossonero ha ottenuto i cento successi sulla panchina rossonera. Un numero che motiva l’allenatore a spingersi verso gli obiettivi di stagione: in primis, conquistare la prossima Champions con il piazzamento tra i primi quattro in campionato; poi, ottenere la finale di Champions, superando l’Euroderby in semifinale.

Per quanto riguarda il campionato, l’assist per fare 101 è quasi perfetto. Nella prossima giornata di campionato, il Milan affronta la Roma, caduta nella giornata di ieri a Bergamo: contro i giallorossi, quest’anno, era iniziato il momento di crisi di gennaio. A Roma, però, si cerca di raggiungere l’obiettivo quarto posto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.