Milan, Pellegri domani presente a Marassi: quando le visite mediche

Milan, Pellegri domani sera sarà presente a Marassi per l’esordio dei rossoneri in campionato. Quando svolgerà le visite mediche

Pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan, Pietro Pellegri domani sera sarà presente a Marassi per la prima gara di Serie A tra i suoi nuovi compagni e la Sampdoria. Stadio non nuovo per l’ex Genoa che, proprio quì, ci ha esordito.

Stando alle ultime notizie, il classe 2000 dovrebbe poi svolgere le visite mediche già martedì mattina. Poi la firma sul contratto e il primo allenamento con il Milan.