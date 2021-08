Milan, non solo Pellegri: altro obiettivo in dirittura d’arrivo

Milan, non solo Pietro Pellegri: nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura della trattativa per un altro obiettivo a centrocampo

E’ di pochi istanti fa la notizia che ha comunicato la chiusura della trattativa tra Milan e Pietro Pellegri, con l’attaccante del Monaco che è pronto a diventare un nuovo giocatore rossonero. Ma non è di certo finita qua.

Secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe in fase di chiusura anche il ritorno di Tiemoue Bakayoko: operazione di prestito con diritto di riscatto. Maldini e Massara non vorrebbero mollare, nonostante l’ormai certo arrivo del centrocampista francese, la pista per Yacine Adli del Bordeaux, che potrebbe essere l’ultimo tassello di un centrocampo più che completo a disposizione di mister Pioli. Sono attese novità nelle prossime ore.