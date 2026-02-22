Milan Parma, i precedenti tra le due squadre: i gol sono assicurati. Ecco il dato sulla sfida di San Siro

News
Milan Parma, ecco i precedenti tra le due squadre in vista della delicata sfida di campionato a San Siro: il dato
In attesa del fischio d’inizio delle ore 18:00, i dati statistici della Lega Calcio delineano un quadro storico favorevole ai rossoneri, ma non privo di insidie. La tradizione tra le mura amiche vede il Milan di Massimiliano Allegri in netto vantaggio nei confronti diretti, con ben 20 successi conquistati su 36 incroci ufficiali disputati nella “Scala del Calcio”. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione, quando i padroni di casa si imposero con un pirotecnico 3-2 che conferma la tendenza allo spettacolo tra queste due formazioni.
Milan Parma, gol e spettacolo assicurati
Il bilancio complessivo si completa con 9 pareggi e 7 vittorie del Parma, l’ultima delle quali risale ormai al lontano 2014 con un netto 4-2 per i ducali. Un dato che però deve far riflettere la difesa rossonera riguarda la continuità realizzativa di entrambe le compagini nelle ultime stagioni: «Nelle ultime 8 sfide a San Siro entrambe le squadre sempre a segno», evidenziando una facilità nel trovare la via della rete che ha portato a un bottino totale di 21 reti rossonere e 13 marcature ducali.
Considerando l’obbligo di vittoria per inseguire la vetta, il Milan dovrà fare affidamento sulla propria solidità interna, cercando di non concedere troppo spazio alle ripartenze avversarie. Con la voglia di Scudetto ancora viva, ogni statistica diventa un tassello fondamentale per preparare la gara e confermare la supremazia storica tra le mura amiche, in una sfida che storicamente promette emozioni e molti gol.