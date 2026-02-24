Milan Parma, Corvi su Loftus e il gol di Troilo: i pareri dei vertici arbitrali sugli episodi controversi

Milan Parma – Il parere dei vertici arbitrali sugli episodi che più stanno facendo discutere in questi giorni

Il post-partita di Milan-Parma, terminata con lo scottante risultato di 0-1 a favore dei ducali, continua a far discutere non solo i tifosi ma anche le alte sfere del designatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali hanno analizzato nel dettaglio la direzione di gara di Marco Piccinini, il fischietto della sezione di Forlì noto per il suo stile di conduzione autoritario ma spesso al centro di dibattiti per la gestione dei contatti in area.

Il Caos Corner e il Gol della Discordia

L’episodio più discusso riguarda la gestione di un calcio d’angolo decisivo. Secondo l’analisi tecnica, l’arbitro avrebbe dovuto adottare una strategia preventiva: prima della battuta del corner, Piccinini avrebbe dovuto richiamare formalmente gli attaccanti, spiegando chiaramente che ogni tentativo di ostruzione sarebbe stato sanzionato. Tuttavia, la critica più pesante riguarda l’esito dell’azione: il parere dei vertici è che il gol andasse assegnato immediatamente, senza le esitazioni che hanno poi caratterizzato i minuti successivi.

Per il Diavolo, si tratta di un errore di gestione che ha pesato enormemente sull’economia del match, impedendo alla squadra di Massimiliano Allegri di trovare un pareggio che avrebbe cambiato l’inerzia della sfida.

Il Contatto Corvi – Loftus-Cheek: Rigore o Scontro di Gioco?

Un altro momento cruciale è avvenuto all’ottavo minuto di gioco. Edoardo Corvi, il giovane e reattivo portiere del Parma cresciuto nel vivaio crociato, è franato addosso a Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese del club meneghino apprezzato per la sua straripante forza fisica e le progressioni palla al piede.

Nonostante le vibranti proteste della panchina del Milan la decisione dei vertici arbitrali è netta: l’intervento è considerato un semplice scontro di gioco. Non sussistono, dunque, gli estremi per il calcio di rigore, derubricando l’impatto a una normale dinamica difensiva in uscita bassa.

