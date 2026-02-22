Connect with us

Milan Parma, tra ex giocatori e campioni olimpici: una triste serata a San Siro ma con degli ospiti speciali

Published

8 minuti ago

on

By

milan parma giovannini

Milan Parma non ha regalato gioie ai tifosi rossoneri, allo Stadio però erano presenti alcuni tifosi speciali

Una serata triste per il risultato quella andata in scena a San Siro. Non sono però mancate le emozioni specialmente nel prepartita del match. Si sono visti sul prato verde Andrea Giovannini e Mark Van Bommel.

Il primo campione olimpico che ha vinto due medaglie nel pattinaggio di velocità a Milano-Cortina 2026: un oro nell’inseguimento a squadre e un bronzo nella mass start. Il secondo un ex calciatore del Milan che ha indossato la maglia rossonera nella stagione 2011/2012 in panchina.

Entrambi si sono incontrati con Zlatan Ibrahimovic ed hanno ricevuto in regalo una maglia del Milan oltre che l’affetto dei tifosi milanisti presenti.

