MN24 – Milan Parma, cambio dell’ultimo secondo: Gabbia sarà sostituito da De Winter. Ecco il perché

Milan Parma, i rossoneri cambiano pochi minuti prima del fischio d’inizio: Gabbia non ce la fa, al suo posto De Winter. Ecco il motivo

Un imprevisto scuote il pre-partita di San Siro a pochissimi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Parma. Il centrale Matteo Gabbia, inizialmente annunciato nella formazione titolare, è stato costretto ad alzare bandiera bianca durante le fasi di riscaldamento. Secondo le prime indiscrezioni raccolte da MilanNews24, il difensore avrebbe accusato un improvviso fastidio muscolare che gli ha impedito di scendere regolarmente in campo. Uno stop che obbliga la panchina rossonera a rivedere i piani difensivi proprio in extremis.

Milan Parma, De Winter titolare: cambia la difesa rossonera

Al posto di Gabbia, lo staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri (oggi sostituito da Landucci in panchina) ha scelto di lanciare dal primo minuto Koni De Winter. Il centrale belga si posizionerà nel cuore della difesa a tre accanto a Tomori e Bartesaghi, una mossa obbligata che testerà la solidità del reparto contro le incursioni di Strefezza e Pellegrino. L’assenza di Gabbia è una tegola pesante per il Milan, che perde uno dei suoi elementi più affidabili proprio mentre cerca di mantenere il passo dell’Inter di Cristian Chivu nella corsa verso il vertice.

Le condizioni di Gabbia verranno valutate nelle prossime ore attraverso esami strumentali per capire l’entità del danno e gli eventuali tempi di recupero. In un momento cruciale della stagione, con la voglia di Scudetto che anima l’ambiente milanista, Allegri dovrà sperare che il fastidio avvertito dal difensore non sia nulla di grave. Nel frattempo, spetterà a De Winter dimostrare di essere all’altezza della maglia da titolare in una gara dove vincere è l’unico risultato possibile.