Connect with us

HANNO DETTO

Milan Parma: l’analisi di Beppe Bergomi sulla “lentezza” del Diavolo e il fattore aggressività

Published

42 minuti ago

on

By

Bergomi

Milan Parma: Beppe Bergomi ha analizzato la sconfitta dei rossoneri contro i ducali di Cuesta: le sue dichiarazioni

Il post-partita di Milan-Parma si arricchisce delle analisi tecniche dagli studi di Sky Sport 24. Tra le voci più autorevoli, quella di Giuseppe Bergomi ha scattato una fotografia precisa del momento rossonero, evidenziando un difetto strutturale che la squadra di Allegri si trascina dietro da inizio stagione: la gestione dei ritmi di gioco.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Il Milan è tutto l’anno che gioca in questa maniera. Nel primo tempo gioca poco in pressione e con questi due attaccanti che non danno punti di riferimento, per poi nel secondo tempo accelerare. È il principio che il Milan può invertire con i giocatori che ha: essere più aggressivo nella prima parte. Il Parma si difende bene e se non la sblocchi subito diventa difficile».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Loftus-Cheek Loftus-Cheek
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: l’editoriale sulla gara col Parma, futuro di Fullkrug in bilico

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×