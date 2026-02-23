Milan Parma: l’analisi di Beppe Bergomi sulla “lentezza” del Diavolo e il fattore aggressività

Milan Parma: Beppe Bergomi ha analizzato la sconfitta dei rossoneri contro i ducali di Cuesta: le sue dichiarazioni

Il post-partita di Milan-Parma si arricchisce delle analisi tecniche dagli studi di Sky Sport 24. Tra le voci più autorevoli, quella di Giuseppe Bergomi ha scattato una fotografia precisa del momento rossonero, evidenziando un difetto strutturale che la squadra di Allegri si trascina dietro da inizio stagione: la gestione dei ritmi di gioco.

PAROLE – «Il Milan è tutto l’anno che gioca in questa maniera. Nel primo tempo gioca poco in pressione e con questi due attaccanti che non danno punti di riferimento, per poi nel secondo tempo accelerare. È il principio che il Milan può invertire con i giocatori che ha: essere più aggressivo nella prima parte. Il Parma si difende bene e se non la sblocchi subito diventa difficile».