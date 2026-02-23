Milan Parma, Adani non ci sta: «Quello è fallo 9 volte su 10, mi fa pensare che è morto anche il VAR». Segui le ultimissime

Il post-partita di Milan-Parma continua a generare onde d’urto nel panorama calcistico italiano. La sfida di San Siro, terminata con una vittoria per 0-1 degli ospiti, è finita sotto la lente d’ingrandimento della trasmissione sportiva La Nuova DS. Durante la puntata, l’ex difensore e noto opinionista Lele Adani ha espresso giudizi durissimi sugli episodi arbitrali che hanno penalizzato i rossoneri, mettendo in discussione l’intero impianto tecnologico del calcio moderno.

PAROLE – «L’errore è di non aver visto e comunicato una cosa che tutto il mondo ha visto. Iniziamo ad abituarci che quello non è fallo. È una strategia lo fanno in Inghilterra, lo fanno in nazionale, lo fanno qui. Ma se non vedi un fallo così a 2 metri… 9 su 10 quello è fallo. Se non lo prendi in considerazione cosa devo pensare? Cosa devo pensare del var? Che è morto anche il var. Due settimane fa parlavamo del goal annullato a Koopmeiners per fuorigioco di Thuram e si sono dimenticati di Cabal falciato in area ed erano a tre metri. torniamo al solito discorso: Il tridente che non funziona, arbitro, var, protocollo».