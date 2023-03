Milan, Origi in uscita? Lo scenario di un futuro incerto. Tutto dipenderà anche dal quadro che si dipingerà a maggio, in merito all’attacco

Divock Origi non ha convinto né Stefano Pioli né la società rossonera, complici anche infortuni che non gli hanno permesso di mettere minutaggio in questa stagione. Così i rossoneri pensano all’uscita.

Arrivato a parametro zero, Origi potrebbe costituire una plusvalenza. Sono valutazioni, però, che Maldini e Massara faranno a maggio, quando si avrà anche un quadro più completo: consci del destino di Leao, Giroud e Ibrahimovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.