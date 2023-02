Milan, occasione Umtiti: il difensore nel mirino di Maldini e Massara

Samuel Umtiti è finito nel mirino del Milan. Il difensore di proprietà del Barcellona si sta rilanciando con la maglia del Lecce

Samuel Umtiti è tra i protagonisti dell’ottima stagione del Lecce. Il difensore francese è arrivato in Salento in estate in prestito dal Barcellona. Un’operazione curiosa che però sta portando i suoi frutti. Il campione del mondo del 2018 sta rilanciando una carriera che era in netto declino nelle ultime annate.

Secondo Mundo Deportivo, il suo rendimento ha attirato l’attenzione del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara lo seguono con interesse cominciando a sondare il terreno per l’estate. I rossoneri vorrebbero ingaggiarlo a parametro zero se il difensore dovesse rescindere con i blaugrana.