Milan, un girone di ritorno da incubo e i numeri non mentono: i rossoneri hanno fatto anche peggio della Fiorentina

Milan, i rossoneri crollano nella seconda metà di stagione: solo 21 punti conquistati contro i 42 del girone d’andata

Il Milan di Massimiliano Allegri sembra aver smarrito la bussola. Se il girone d’andata era stato trionfale, concluso al secondo posto con ben 42 punti (a sole tre lunghezze dall’Inter capolista), la seconda parte della stagione 2026/27 sta assumendo i contorni di un vero e proprio crollo verticale. Nelle 13 giornate disputate finora nel girone di ritorno, i rossoneri hanno racimolato la miseria di 21 punti, esattamente la metà di quanto fatto nella prima parte del torneo. Il dato più preoccupante riguarda le ultime sette uscite, dove il Diavolo ha rimediato ben quattro sconfitte, l’ultima delle quali nel pesante 0-3 interno contro l’Udinese.

Questa involuzione ha fatto scivolare il Milan al settimo posto nella classifica parziale del solo girone di ritorno. Una posizione che certifica la crisi, specialmente se confrontata con il cammino della Fiorentina. I viola, che all’andata avevano faticato enormemente raccogliendo solo 16 punti e restando pericolosamente vicini alla zona retrocessione, nel ritorno hanno cambiato marcia conquistando 22 punti, uno in più dei rossoneri. Un sorpasso simbolico che evidenzia la parabola discendente di una squadra che pare la «bruttissima copia» di quella ammirata fino a gennaio.

Milan, dietro alle big e non solo: il confronto impietoso nel ritorno

La classifica della seconda metà di campionato vede il Milan arrancare dietro a tutte le dirette concorrenti e persino ad alcune sorprese. Davanti ai rossoneri, oltre alla già citata Fiorentina, corrono spedite l’Inter, il Napoli, l’Atalanta e la Juventus, tutte più costanti nel rendimento. Impressiona anche il cammino del Como, capace di mantenere un ritmo superiore a quello della formazione di Allegri. Con la qualificazione in Champions League che non è più così blindata come qualche mese fa, il Milan è chiamato a una reazione immediata nelle ultime giornate per non vanificare quanto di buono costruito nella prima parte di stagione.