Milan Napoli, UFFICIALE: c’è lesione! Un big salta il match di San Siro, in programma il prossimo 11 febbraio

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con l’esito degli esami di Alex Meret.

COMUNICATO – «Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Gollini ha svolto seduta completa con il gruppo. Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro».

Il portiere starà fuori non meno di un mese e mezzo, dunque sarà out per il big match col Milan in programma l’11 febbraio a San Siro.