Milan Napoli, pronto il piano di Pioli: ecco cosa aiuterà i rossoneri. Stessa formazione vista in campionato e stessa strategia

Nella notte di Champions a San Siro, il Milan si affiderà alla certezza della stagione: il 4-0 conquistato contro il Napoli allo stadio Maradona. Quindi, linea a 4 con Calabria, Kjaer (e non Thiaw), Tomori e Theo Hernandez. In mezzo al campo, Krunic e Tonali, con Bennacer avanzato sulla linea della trequarti, affiancato da Brahim Diaz e Leao. Guida l’attacco, come sempre, Olivier Giroud.

Non cambiano gli uomini e non cambia la tattica del Milan. Un uomo fisso su Lobotka e i rossoneri aggressivi, con l’obiettivo di recuperare palla e lanciare gli uomini sulla fascia. In questo piano, l’assenza di Osimhen può essere di aiuto: la squadra di Pioli può aggredire alto, senza la paura che l’attaccante di Spalletti possa essere lanciato in profondità, rischiando così qualche uno contro uno con i difensori centrali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.