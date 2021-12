Milan Napoli, Pioli cambia volto all’attacco: le possibili scelte del tecnico

A due giorni dal big match contro il Napoli, Stefano Pioli pensa ad una formazione per permettere al Milan di rimanere agganciato al gruppo di testa

Con il ritorno di Olivier Giroud, Stefano Pioli ha una carta in più da giocarsi in attacco per il match contro il Napoli. L’attaccante francese si è allenato con il gruppo e potrebbe trovare minuti nel secondo tempo; Pioli potrebbe dare una tregua nella ripresa ad un Ibrahimovic, che sta facendo gli straordinari.

Dietro allo svedese spazio a Brahim Diaz, con Saelemaekers alla sua destra, con Junior Messias che si gioca un posto dal primo minuto col jolly Rade Krunic. Potrebbe aver terminato il suo 2021 Rafael Leao, che per precauzione dovrebbe ritornare a gennaio. A centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Tonali e Kessie, con Bennacer pronto ad entrare a gara in corso, mentre in difesa le scelte sono quasi obbligate.

Senza Simon Kjaer, infatti, Pioli punta ancora su Tomori e Romagnoli, mentre a sinistra Kalulu sembra essere in vantaggio su Florenzi. Crescono, invece, le quotazioni di Ballo-Touré sulla sinistra, considerato che Theo Hernandez non è al meglio per un attacco influenzale in settimana. Nonostante queste vicissitudini, rimane proprio l’ex Real Madrid il favorito sul connazionale. In porta difenderà i pali Mike Maignan.