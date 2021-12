Infortunati Milan: Theo Hernandez ha avuto problemi in settimana

Infortunati Milan: Theo Hernandez ha avuto problemi fisici in settimana. In ogni caso sembra comunque recuperabile. La situazione

Nuovo punto sugli infortunati Milan da Milanello. Stefano Pioli sta preparando la gara contro il Napoli e fa la solita conta con gli infortunati. In settimana ci sono stati problemi di salute per Theo Hernandez.

Infatti, secondo quanto riferisce Sky Sport, il terzino rossonero ha avuto la febbre in settimana e non è al top della forma. Si è però allenato in gruppo oggi pomeriggio e sarà regolarmente in campo contro il Napoli.