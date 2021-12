Milan Napoli: Giroud recupera, pronta la staffetta con Ibrahimovic

Milan Napoli: il recupero di Giroud permetterà a Stefano Pioli di avere una scelta in più in vista del big match di domenica. Il punto

Recupero importante quello di Oliver Giroud in vista di Milan Napoli. Stefano Pioli, infatti, può finalmente sorridere e schierare anche il gigante francese, in alternativa a Zlatan Ibrahimovic.

Secondo Sky Sport, sarà lo svedese che partirà titolare. Ma Giroud è pronto per la staffetta e carico per entrare a contribuire per la squadra a partita in corso.