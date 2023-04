Milan Napoli, sfida in Champions e sul mercato: gli obiettivi comuni. Uno è un giocatore di Serie A, voluto da più big del campionato

Milan Napoli non è solo una sfida di Champions. È anche una sfida di mercato.

Entrambe le squadre seguono Dominik Szoboszlai, fantasista ungherese attualmente in Bundesliga con la maglia del Lipsia, come riporta calciomercato.it. Non è l’unico obiettivo in comune: il Napoli sarebbe interessato anche a Hojlund, giocatore dell’Atalanta cercato da mezza Italia.