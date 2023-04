Milan Napoli, Giroud con una marcia in più: ecco perché. I rossoneri sono giovani e inesperti, il francese farà da guida

Il Milan è una squadra giovane, fatta di ragazzi che la Champions la stanno assaporando da poco tempo. Un solo giocatore è abituato a palcoscenici simili: si tratta di Olivier Giroud.

Il francese è il giocatore che è più abituato a notti come quelle che il Milan vivrà nella doppia sfida contro il Napoli ai quarti: sarà per questo lui a guidare i rossoneri in questi due match. Lo scrive Tuttosport.