Milan, a Napoli trascinato dai suoi eroi: e in semifinale… I rossoneri si qualificano al penultimo atto, dove è possibile un altro derby

Il Milan conquista la semifinale di Champions League e lo fa grazie a diversi uomini chiave. Rafael Leao, che si invola nel campo dello stadio Maradona, dribblando tre giocatori del Napoli e lasciando a Olivier Giroud la possibilità di siglare il vantaggio. Quella corsa che ricorda quella di Gullit nella partita scudetto del 1988 per questa semifinale che mancava dal 2007, dopo la partita perfetta di Manchester.

Trascinati da Mike Maignan, che come Meret ha detto no a Kvara sul dischetto, e da Simon Kjaer, che ha annullato Osimhen. Ma soprattutto di Pioli, che ha costruito questo Milan da zero per portarlo qui. Così l’allenatore diventa il 17esimo allenatore italiano a conquistare un penultimo atto nella principale competizione europea.

Sull’avversaria bisogna attendere: molto probabile che sia l’Inter, che parte dal 2-0 di vantaggio, per un derby che fa rimando alla storia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.