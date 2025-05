Milan Monza, prosegue la vendita dei tagliandi per l’ultima di Serie A: fase libera

Milan Monza, la vendita dei tagliandi per l’ultima giornata di Serie A prosegue. Siamo nella fase di vendita libera

In attesa di capire data e orario di Milan-Monza, 38esima giornata di Serie A in programma nel weekend del 24-25 maggio, prosegue la vendita dei tagliandi. Da venerdì 9 maggio è aperta la fase di vendita libera per l’ulimo incontro in programma a San Siro.

Il prezzo dei biglietti parte da 19 euro a salire. La vendita libera resterà aperta fino ad esaurimento disponibilità.