Milan Monza, Conceicao dà una chance a Thiaw: il tedesco titolare domani a San Siro? Ultime

Milan Monza, Sergio Conceicao darà una chance a Malick Thiaw in vista dell’ultima gara di campionato domani sera a San Siro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Malick Thiaw sembra essere in lizza per una maglia da titolare nella difesa del Milan per la partita di domani contro il Monza. La sua candidatura appare piuttosto solida, considerando le opzioni disponibili per Sergio Conceiçao.

Thiaw ha dimostrato di essere un difensore affidabile e potrebbe essere una scelta interessante per il Milan in questa partita. La sua presenza in campo potrebbe aiutare la squadra a mantenere una solida difesa e a controllare gli attacchi del Monza.

La formazione del Milan potrebbe subire alcune variazioni a seconda delle scelte di Conceiçao, ma Thiaw sembra essere uno dei favoriti per una maglia da titolare.