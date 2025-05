Milan Monza, Pulisic a caccia di un particolare record! L’americano vuole eguagliare se stesso

Milan Monza, Christian Pulisic, esterno dei rossoneri, vuole eguagliare se stesso nella sfida di questa sera a San Siro. I dettagli

Come riportato da Opta, la gara di questa sera tra Milan e Monza potrebbe essere molto importante per Christian Pulisic.

Con un gol Christian Pulisic eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione nei Big-5 campionati europei (12 con il Milan nel 2023/24), mentre con una partecipazione attiva in generale stabilirebbe il suo primato assoluto in queste competizioni: 20 coinvolgimenti nella Serie A 2024/25 (11G+9A), come nello scorso campionato (12G+8A).