Milan Monza, si rivede Florenzi! Conceicao può rilanciare il terzino all’ultima giornata

Milan Monza, a San Siro può rivedersi Alessandro Florenzi: Sergio Conceicao può rilanciare il terzino nel corso del secondo tempo

Alessandro Florenzi potrebbe essere incluso nella formazione del Milan per la partita di domani contro il Monza, ma sembra che la sua presenza in campo non sia scontata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Florenzi potrebbe essere considerato da Sergio Conceiçao come opzione per rinforzare la difesa rossonera, probabilmente come subentrante.

Florenzi ha già avuto esperienze importanti con il Milan e potrebbe essere chiamato a dare il suo contributo in una partita che sembra essere l’ultima della stagione per il club rossonero con Conceiçao in panchina.