MN24 – Milan Milan Futuro 3-0: Allegri parte con una vittoria. Il resoconto del match

Milan Milan Futuro 3-0: i rossoneri, nella prima sgambata stagionale, si sono imposti grazie alle reti di Liberali, Bartesaghi e Gabbia

La nuova era del Milan targata Massimiliano Allegri è ufficialmente iniziata con una vittoria convincente. Questa mattina, presso il centro sportivo di Milanello, si è svolta la prima sgambata stagionale dei rossoneri: una partita in famiglia che ha visto la prima squadra, guidata dal nuovo tecnico Allegri, affrontare il Milan Futuro di Massimo Oddo. L’incontro, come appreso dalla redazione di Milannews24, si è concluso con un netto 3-0 in favore della formazione maggiore, un segnale promettente in vista degli impegni futuri e della prossima tournée.

La sfida è stata una vera e propria partita, strutturata su due tempi da 45 minuti, permettendo ai giocatori di mettere benzina nelle gambe e assimilare i primi dettami tattici del nuovo allenatore. Nel primo tempo, Allegri ha schierato i titolari, che hanno mostrato subito una buona intesa e dinamismo. A sbloccare il risultato è stato il giovane Davide Bartesaghi, autore di una rete che ha dato il via alla vittoria rossonera. La prestazione dei “grandi” è stata solida, con il nuovo DS Tare che avrà sicuramente preso nota delle prime indicazioni sul campo.

Nella ripresa, Massimiliano Allegri ha dato spazio ai giovani aggregati alla prima squadra, una scelta che sottolinea la volontà del tecnico di valorizzare il vivaio e testare le nuove leve in un contesto di alto livello. Questa fase della partita ha visto altri due gol rossoneri, entrambi siglati da talenti emergenti: Mattia Liberali e Matteo Gabbia. Le loro marcature hanno sigillato il risultato finale, dimostrando la profondità della rosa e la qualità dei giovani su cui il Milan potrà contare nella nuova stagione. Il Milan Futuro di Oddo, sebbene sconfitto, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con una squadra di livello superiore, un’esperienza formativa cruciale per la crescita dei suoi ragazzi.

Verso la Tournée Asiatica e Australiana: Primi Test Internazionali per il Milan di Allegri

Con questa prima amichevole alle spalle, il Milan si prepara a un importante appuntamento internazionale. Già questa sera, la squadra rossonera partirà alla volta dell’Asia e dell’Australia per una tournée pre-campionato che la terrà impegnata fino alla fine del mese di luglio. Il centro sportivo di Milanello, da domani, sarà quindi più vuoto, in attesa del rientro dei protagonisti.

La prima tappa di questa avventura sarà Singapore, dove mercoledì 23 luglio alle 13:30 (ora italiana) è in programma un’attesissima amichevole di lusso contro l’Arsenal. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, permettendo ai tifosi di seguire i primi passi del nuovo Milan di Allegri e osservare all’opera i giocatori sotto la guida del nuovo allenatore. Sarà un test importante per valutare lo stato di forma della squadra contro un avversario di caratura internazionale e per affinare i meccanismi di gioco voluti dal tecnico e dal nuovo DS Tare, che sta già lavorando per plasmare il futuro del club. Questa tournée rappresenterà un’occasione cruciale per cementare il gruppo e prepararsi al meglio per la prossima stagione, sotto gli occhi attenti di Massimiliano Allegri e della dirigenza.