Matri: «Ibra? Non è al 100%, ma con lui ci voleva altro». Così l’ex rossonero sul capitano di questa sera di Udinese Milan

Ai microfoni di DAZN, l’ex rossonero Alessandro Matri ha parlato di Ibrahimovic e non solo.

Ecco le sue parole: «Ibra? Meglio far giocare un’altra punta in area, anche se ogni squadra ha i suoi equilibri. Non sta al 100%, tornando dopo otto mesi, ci vuole qualcuno che stia dentro l’area e che porti lui fuori l’area. La mancanza di Theo si è sentita questa sera, questa è una delle assenze che ha pesato di più, sposta gli equilibri, sposta il baricentro»