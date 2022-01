Milan, manovre in difesa: speranza Botman, Gabbia rinnova e Romagnoli...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan continua le sue manovre nel reparto difensivo. È ultimato il rinnovo di Gabbia fino al 2026, mentre sul mercato…

Il Milan sonda le opportunità nel mercato alla ricerca del tassello giusto per completare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da TuttoSport, i rossoneri continuano a sperare in Sven Botman, con cui si farà un altro tentativo con il Lille. L’altro sogno della dirigenza è Bremer, anche se i discorsi sembrano più avviati per giugno.

Le alternative più abbordabili sono Bailly, Tanganga e Diallo, per cui si lavora su un prestito. Piacciono anche i giovani Casale del Verona ed Esteve del Montpellier. Manovre anche sul piano rinnovi. Ultimato quello di Gabbia fino al 2026, per Romagnoli c’è distanza e la Juve osserva.