Milan, maledizione inglese: l’ultima vittoria risale al febbraio 2012

Il Milan si troverà contro quella che è una vera e propria maledizione inglese. I rossoneri contro squadre britanniche hanno sempre faticato

La tradizione sarà un ostacolo in più per il Milan domani sera ad Anfield. I rossoneri si trovano infatti a sfidare una sorta di maledizione britannica. In 41 precedenti contro squadre inglesi, il bilancio è di 12 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte.

Numeri ancora più pesanti se si contano solo le gare in trasferta. In questo caso lo score recita 2 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. L’ultima vittoria contro una squadra inglese risale al febbraio 2012, in un 4-0 contro l’Arsenal nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.