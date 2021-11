Milan, Maldini e Massara presenti all’allenamento di oggi

Paolo Maldini e Frederic Massara presenti a Milanello per assistere all’allenamento della squadra in vista dell’Atletico Madrid

Come riportato sul sito ufficiale del Milan, oggi a Milanello erano presenti Paolo Maldini e Frederic Massara per assistere alla sessione di allenamento della squadra di Pioli. Ambiente compatto per dimenticare la prima sconfitta in campionato e proiettarsi alla trasferta di Champions League contro l’Atletico Madrid.

