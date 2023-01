Milan, Maikel Oettle nuovo Commercial Director: il comunicato

Con un comunicato ufficiale il Milan ha annunciato la nomina di Maikel Oettle come nuovo commercial director del club

AC Milan annuncia oggi che Maikel Oettle ricoprirà la nuova carica di Commercial Director, a diretto riporto del Chief Revenue Officer Casper Stylsvig. Una nomina che, in linea con l’obiettivo strategico di incrementare i ricavi del Club, testimonia il percorso di crescita professionale del manager approdato in AC Milan nel 2019 come Sponsorship Sales Director.

Attraverso la nomina e il rinnovato assetto del team a suo diretto riporto, AC Milan struttura e presenta un nuovo modello business-to-business, che prepara il Club alle prossime sfide del settore e consolida un periodo di costante sviluppo culminato con importanti accordi e rinnovi con partner come PUMA ed Emirates.

In particolare, il nuovo modello ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di acquisizione di nuovi partner, la vendita degli asset commerciali del Club – inclusi i media rights – la generazione di collaborazioni strategiche per la valorizzazione del brand Milan e di capitalizzare la gestione delle partnership esistenti, attraverso un innovativo approccio ROI e marketing driven capace di esaudire appieno le necessità dei partner.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: «Maikel Oettle è stato uno dei protagonisti, insieme ai colleghi e le colleghe del team commerciale, della crescita dei ricavi del Club negli ultimi quattro anni. Per questo motivo, siamo felici che il suo percorso all’interno del Milan continui e siamo sicuri che il contributo nel nuovo ruolo, unito alla professionalità e alla dedizione di tutte le persone del dipartimento, possa rappresentare un elemento chiave per lo sviluppo futuro del Milan oltre il rettangolo di gioco».

Maikel Oettle, nuovo Commercial Director di AC Milan, ha aggiunto: «Voglio ringraziare il Club e la dirigenza per l’opportunità di continuare il mio percorso di crescita all’interno del Club, un privilegio che mi riempie di orgoglio. Insieme a un team di talentuosi professionisti stiamo costruendo le basi per affrontare con successo il prossimo capitolo della crescita commerciale di questo leggendario Club. Attraverso un nuovo modello, che abbraccia tutte le leve cruciali nell’acquisizione e gestione delle partnership, vogliamo consolidare i risultati fin qui ottenuti e accelerare la generazione di nuove fonti di ricavo, continuando a sbloccare tutte le grandi potenzialità del brand Milan nel mondo».

Maikel Oettle vanta un’ampia e solida carriera internazionale in ambito commerciale e di business development, con esperienze in bwin, società di gaming digitale; in Bundesliga International, la divisione commerciale della Bundesliga; in Draftkings, operatore americano di fantasy-sport e in IMG, agenzia sportiva che fa parte di Endeavor.