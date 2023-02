Milan, Maignan torna in campo: Pioli ritrova il suo regista basso

Il Milan ritrova Mike Maignan in porta nel match di questa sera contro l’Atalanta. Un rientro fondamentale per i rossoneri

Mike Maignan ritorna a guidare il Milan in campo questa sera contro l’Atalanta. Come annunciato ieri sera da Stefano Pioli, il portiere francese sarà titolare nel match di San Siro delle 20:45. Dopo 161 giorni di assenza, i rossoneri riavranno uno dei loro uomini chiave.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’apporto dell’ex Lille non sta solo nelle tante parate decisive, ma anche nel suo contributo tattico. Maignan è di fatto un regista aggiunto alla squadra, in grado di avviare l’azione e, in qualche caso, anche di indirizzarla alla conclusione (vedi l’assist per Leao contro la Sampdoria).