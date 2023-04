Milan, Maignan è una certezza: non solo una questione di parate… Il rossonero imposta e dà sicurezza: è lui il più forte d’Europa?

Mike Maignan è una sicurezza e una certezza per il Milan. Perché, innanzitutto, para. Il percorso in Champions League è passato attraverso i suoi interventi determinanti: contro il Tottenham prima, con il Napoli poi, sempre nelle sfide di ritorno. Un successo frutto di tanto lavoro: teorico e pratico. Tanto studio e tanto allenamento.

Sette le occasioni in questa stagione in cui ha tenuto la porta inviolata. Non è solo questione, però, di difendere la porta: Maignan è il regista di questo Milan. Dodici lanci lunghi nella sfida del Milan, a volte il triplo dei giocatori titolari.

Tutti lo amano per questo. I compagni lo esaltano; Adli vuole che la Curva scriva una canzone per lui; Costacurta lo elegge al più forte del mondo. Con Courtois del Real, è sicuramente sul tetto d’Europa. Sul più forte, il tempo lo dirà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.