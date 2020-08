Milan: lunedì il raduno a Milanello ma niente tifosi, né selfie

I rossoneri si ritroveranno lunedì a Milanello per preparare la prossima stagione ma il centro sportivo sarà off-limits per i tifosi

Ai tempi del Covid-19 anche il raduno pre-stagionale, un tempo momento di primo contatto tra i tifosi e la squadra, sarà vietato. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, il protocollo da seguire sarà molto stringente in vista del raduno di lunedì a Milanello.

In primis si eseguiranno i tamponi a tutti i tesserati rossoneri che torneranno a casa in attesa degli esiti per poi iniziare gli allenamenti martedì mattina. Niente da fare per i tifosi; accesso vietato onde evitare assembramenti e divieto perfino di attendere i calciatori del Milan all’uscita per scattarsi un selfie; non si garantirebbe la distanza interpersonale.