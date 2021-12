Milan Liverpool: le eliminazioni del diavolo in Champions League ai gironi

Milan Liverpool: i rossoneri cercano l’impresa per provare un disperato passaggio del turno. Ecco le eliminazioni del diavolo ai gironi

Milan Liverpool è l’ultima complicato pass per provare ad accedere agli ottavi di finale in Champions League. I rossoneri sono in bilico sul filo del baratro europeo e, se dovessero arrivare una serie di combinazioni, potrebbe restare aggrappato, con le unghie e con i denti, alla massima competizione.

In caso, contrario, però questa sarebbe la terza eliminazione ai gironi di Champions League in 17 partecipazioni. Le altre due furono nel 1996/1997 e nel 1999/2000. A ricordarlo è La Gazzetta dello Sport. I rossoneri si aggrappano alla speranza e alla forza della disperazione. Non hanno più nulla da perdere.