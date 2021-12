Milan Liverpool: Ibrahimovic a caccia dell’ennesimo record questa sera davanti a più di 50 mila spettatori a San Siro. Ecco che cosa può fare

Milan Liverpool sarà ovviamente la gara di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è il faro di questo diavolo e questa sera ha l’ennesima occasione, forse l’ultima, di raggiungere un nuovo entusiasmante record della sua longeva e vincente carriera.

Ibrahimovic, come ricorda La Gazzetta dello Sport, è ad un passo dai 50 gol in Champions League. Non è tutto: con una rete diventerebbe il marcatore più vecchio della competizione, superando un certo Francesco Totti. Ibra in Champions non segna dal 2016: in quell’occasione, di fronte a sé c’era il Manchester City, un ‘altra inglese.