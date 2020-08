Milan: l’Inter si defila da Milenkovic, ora hai campo libero

L’Inter pareva essere l’unico club in grado di impensierire il Milan in merito a Milenkovic, ma ora avrebbe cambiato obiettivo di mercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter avrebbe deciso di abbandonare la pista Milenkovic per abbracciare l’ipotesi Smalling entrando in conflitto con la Roma.

Di conseguenza ora si aprono le porte al Milan per trattare in solitaria e senza intoppi con la Fiorentina per Milenkovic. Si parla comunque di un affare da 25-30 milioni di euro, ma l’inserimento di Paquetá potrebbe far abbassare le pretese dei viola