Milan, l'ex obiettivo Willian: «Diciamo che ero infelice all'Arsenal...» - VIDEO

Il neo acquisto del Corinthians Willian ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla sua esperienza all’Arsenal. Il giocatore era stato accostato anche al Milan.

«Ci ho pensato a lungo, il mio periodo all’Arsenal non è stato positivo. Non ero felice, non voglio dare altri dettagli ma non ero felice al club. Ho deciso di tornare in Brasile, avevo altre offerte ma volevo tornare al Corinthians per stare con la mia famiglia e con il club che mi ha rivelato al mondo. Era il momento giusto per tornare.»