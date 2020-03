Coronavirus: il campionato rischia di essere fermato, ecco perché…

Il campionato è nel caos, i controlli per il Coronavirus ora si intensificano: la Lega allo sbando

Il rischio che tutto, possa essere bloccato al momento c’è solo a una condizione. Dovesse trovarsi un solo giocatori con sintomi e predisposizione al virus allora la Lega bloccherà tutto fino a data da destinarsi. I rossoneri oggi, sono a Milanello stabilmente per il consueto allenamento.

Il virus spaventa: porte chiuse e vietato cibo negli spogliatoi

Non sarà possibile consumare del cibo durante l’arco dei match per i giocatori. La sicurezza prima di tutto. No a borracce, si a bottigliette chiuse. I giocatori inoltre non potranno firmare autografi.