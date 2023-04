Il Milan Primavera ospita il Lecce nella giornata 29 di campionato: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato al Centro Sportivo Vismara) – Il Milan Primavera affronta il Lecce nella giornata 29 di campionato: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live.

Milan Lecce Primavera 0-0: sintesi

44′: si risponde in chiave calcio da fermo: ora è il turno del Milan. Anche in questo caso l’esecuzione non è delle migliori

36′: calcio di punizione da posizione interessante per il Lecce, con l’ammonizione per Casali: la squadra leccese però spreca tutto

25: partita in equilibrio a livello di punteggio, ma la formazione pugliese spinge sempre di più, prendendo sempre di più il campo

21′: Cuenca si mette in proprio, semina Samek e arriva sul fondo: Chaka però calcia alto e sfuma un’occasine

15′: ancora El Hilali che si fa vedere in area di rigore, ma commette fallo in attacco, cadendo poi a terra dolorante

10′: il Milan riesce a farsi vedere per la prima volta nell’area di rigore avversaria con El Hilali, che trova le gambe di un difensore. Primo calcio d’angolo!

Milan Lecce Primavera 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-3-3): Nava, Casali, Coubis, Simici, Bozzolan; Foglio, Eletu, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traore. A disposizione: Bartoccioni, Torriani, Nsiala, Alesi, Gala, Capone, Malaspina, Sia, D’Alessio, All. Abate.

LECCE: Borbei, Hasic, Salomaa, Berisha, Bruhn, Dorgu, Munoz, Samek, Lemmens, McJannet, Corfitzen. A disposizioe: Moccia, Russo, Bruns, Gueddar, Daka, Borgo, Hegland, Kjlun. All. Coppitelli.

Reti:

Arbitro: Andrea Zanotti

Ammoniti: