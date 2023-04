Leao a DAZN: «Cerco sempre di fare il mio. Sul gol…». Le parole dell’autore della doppietta a San Siro contro il Lecce

Le parole di Rafael Leao dopo Milan Lecce a DAZN:

LE PAROLE – «Cerco sempre di essere e di fare quello che ho fatto oggi, anche se non faccio gol voglio fare assist fare un bella partita. La cosa più importante era vincere. Con queste squadre è difficile fare gol, ma è stato importante aver segnato nel primo tempo e andare negli spogliatoi tranquilli. Ritorno al gol a San Siro? Oggi pensavo di dover far gol, è sempre bello fare gol a San Siro. Il mister vuole che faccia gol di testa e oggi sono riuscito a farlo. Classifica? Non si può sbagliare in campionato, stiamo facendo una stagione in Champions League e l’anno prossimo dobbiamo essere lì. Sanzione Juve? Noi facciamo il nostro»