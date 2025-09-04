Milan Lecce: ufficiale, ecco quando i rossoneri disputeranno i sedicesimi di Coppa Italia

Data e orario Milan Lecce: i rossoneri disputeranno i sedicesimi di finale contro i pugliesi il prossimo 23 settembre

Finalmente ci siamo. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dei Sedicesimi di finale di Coppa Italia, e l’attesa per i tifosi rossoneri è quasi finita. Il Milan di Massimiliano Allegri, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare che ha lavorato duramente sul mercato, scenderà in campo a San Siro martedì 23 settembre alle ore 21:00 per affrontare il Lecce. L’incontro sarà un’occasione imperdibile per vedere all’opera la nuova squadra costruita con cura da Tare e allenata da Allegri.

La partita si prospetta come un banco di prova importante per il Milan, chiamato a dimostrare il proprio valore fin dalle prime fasi del torneo. I tifosi sono ansiosi di scoprire quali saranno le scelte tattiche di Massimiliano Allegri e come si inseriranno i nuovi acquisti voluti da Igli Tare. L’obiettivo è chiaro: puntare alla vittoria della Coppa Italia e aggiungere un altro trofeo alla già ricca bacheca del club. Il Lecce, d’altro canto, non sarà un avversario facile e cercherà di mettere in difficoltà i rossoneri in ogni modo. La squadra pugliese ha dimostrato in passato di essere un avversario ostico e sarà determinata a giocarsi le proprie carte per superare il turno.

Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti allo stadio, c’è un’ottima notizia: la gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1. Un’opportunità per milioni di telespettatori di seguire le gesta della formazione rossonera e di sostenere la squadra da casa. Il Milan si prepara a vivere una stagione di grandi aspettative, con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina e il lavoro meticoloso di Igli Tare dietro le quinte. L’incontro di Coppa Italia contro il Lecce è solo il secondo passo di un lungo percorso che, si spera, porterà a grandi successi.

L’ufficialità delle date e degli orari è arrivata direttamente dalla Lega Serie A, e la notizia è stata accolta con grande entusiasmo dall’intero ambiente milanista. Il club ha già invitato i tifosi a riempire San Siro per spingere la squadra verso la vittoria e creare l’atmosfera delle grandi occasioni. Sarà una serata ricca di emozioni, con il Milan che scenderà in campo per la sua seconda sfida ufficiale nella Coppa Italia 2025/2026. I riflettori sono puntati sulla squadra di Allegri e Tare, pronta a dare il massimo per continuare la stagione con il piede giusto. Non resta che segnare la data sul calendario: martedì 23 settembre alle ore 21:00, non prendete impegni.