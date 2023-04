Milan Lecce, Baroni: «Non ci sarà Colombo, Su Pongracic….». Le parole del tecnico della squadra pugliese alla viglia della sfida

In conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato alla viglia di Milan Lecce.

PAROLE – «Io continuo a riconfermare che non guardo la classifica: la salvezza passa attraverso noi, non attraverso gli altri. Noi stiamo facendo un percorso incentrato sulle prestazioni, anche nei momenti meno positivi. Colombo ha avuto un attacco influenzale, ho preferito non convocarlo. Pongracic è da valutare, difficile dire quando rientrerà».