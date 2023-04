Baroni a Dazn: «Episodi? Non possono essere solo…». Le parole del tecnico del Lecce dopo la sconfitta a San Siro

Le parole di Marco Baroni dopo Milan Lecce:

RAMMARICO – «Il rammarico c’è quando la squadra perda. la prestazione è stata importante, ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Ci serva compattezza, voglia e determinazione per i nostri obiettivi»

EPISODI – «Gli episodi non possono esser negativi. Le altre squadre stanno raccogliendo più di noi e noi dobbiamo reagire. Concedere la profondità? Non era nostra intenzione darla al Milan, di cui sappiamo le caratteristiche. La squadra ha consesso pochissimo fino alla palla inattiva. Dobbiamo anche avere più fortuna, come nel caso del palo che abbiamo preso. Siamo però fiduciosi»

STREFEZZA – «Era uno dei diffidati, era stanco e quindi ho scelto altro. Ci è entrato ha fatto bene, ad esempio Odin»