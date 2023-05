Milan, Leao si regala il rinnovo: ecco tutti i dettagli!

Milan, Leao: c’è la firma sul rinnovo, ecco tutti i dettagli! Il portoghese ha prolungato fino al 2028, dopo un anno di attesa

Le belle notizie per il Milan arrivano dal mercato: Rafael Leao ha firmato il rinnovo di contratto. Una saga durata un anno, alla fine la volontà del giocatore è stata determinante per trovare l’accordo con le tanti parti in causa: lui, la società rossonera, Jorge Mendes, Ted Dimvula e il Lille.

L’accordo, che legherebbe il portoghese al Milan fino al 2028, prevede un ingaggio di 7 milioni, più di 2 di buonentrata legati ai bonus. Cambia l’ingaggio, cambia la clausola: 170 milioni per avere il giocatore nelle prossime sessioni di mercato, merito soprattutto di Mendes.

Il giocatore aveva firmato prima anche che si risolvesse la questione Sporting, in fiducia titolate della società del Milan. Infatti, ad arrivare in soccorso di essa c’è il Lilla: rinegoziata la percentuale con il club dopo l’alleanza francese in tema multa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.